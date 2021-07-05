Два футболиста ушли из брестского «Динамо» из-за нежелания играть в команде с подписавшими провластное письмо 1 5.07.2021, 17:13

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Один из них еще в сентябре подписал письмо за новые выборы.

По информации Tribuna.com, защитник брестского «Динамо» Виталий Гайдучик и полузащитник Дмитрий Байдук покинули брестское «Динамо» из-за нежелания играть в одном коллективе с теми, кто подписал провластное письмо спортсменов.

24-летний Байдук еще в сентябре подписал письмо против насилия и за честные выборы, в ноябре поддержал арестованного Шавеля. 31-летний Гайдучик после августовских событий в Беларуси активно высказывал поддержку «футбольным людям», попавшим в беду.

Koмментировать свой уход из клуба футболисты отказались.

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