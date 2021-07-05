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Мигранты переходят границу даже днем прямо у погранпереходов

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  • 5.07.2021, 17:44
  • 7,026
Мигранты переходят границу даже днем прямо у погранпереходов
иллюстрационное Фото

Видеофакт, снятый недалеко от пункта пропуска «Привалка — Райгардас».

Час назад подписчик телеграм-канала «АвтоГродно» выехал из пунктов пропуска "Привалка - Райгардас" и заметил задержание мигрантов литовскими пограничниками.

Литовская сторона сообщает, что с утра воскресенья до утра понедельника пограничники задержали 134 мигранта из Беларуси, незаконно пересекших границу. В этом году на границе с Беларусью было задержано 1232 нелегальных мигранта.

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