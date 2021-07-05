Преподаватель БГЭУ уволился из университета после доноса студента 14 5.07.2021, 18:07

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Юрий Лазебник более 30 лет преподавал в вузах.

Преподаватель факультета права БГЭУ, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Юрий Лазебник больше не работает в университете. Он вел курсы по криминологии, уголовному и уголовно-исполнительному праву. Уволиться доценту пришлось после доноса одного из студентов, передает nn.by.

В марте и апреле Юрий Лазебник преподавал группе заочников.

«Я вел занятия открыто, говорил правду. Записали меня, скорее всего, на лекции. Ближе к экзамену ко мне подошли трое студентов, говорят: вас собираются записать, будет поосторожнее, не говорите лишнего.

14 мая я ехал на замену. И меня вызывает декан. Пересказывает мне всё то, что я говорил на занятиях. «Пиши заявление на увольнение по собственному желанию». А я на днях прошел только допуск на продление контракта, он у меня до 19 мая был», — рассказывает доцент.

Заявление преподаватель в итоге написал. 17 мая ему отдали все его документы и попрощались.

Юрий Лазебник — кандидат юридических наук. Более 30 лет преподавал в вузах. Сначала в Академии МВД, потом в Академии управления. С 2009 года перешел в БГЭУ.

После увольнения доцент работу еще не искал.

«А куда устроишься? Сижу дома с жёнкой», — улыбается преподаватель.

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