Описаны новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса 5.07.2021, 18:09

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«Дельта»-вариант коронавируса имеет симптомы, отличающиеся от других вариантов SARS-CoV-2.

Если раньше характерными признаками заболевания были кашель, лихорадка, одышка и потеря запаха или вкуса, то теперь более распространенными стали насморк, першение в горле и головная боль. Об этом пишет The Telegraph.

Наиболее типичным симптомом COVID-19 в Британии, где «дельта»-вариант вытеснил все другие варианты коронавируса, стала головная боль, которая наблюдается у двух третей людей моложе 40 лет (а также более половины старше 40 лет), зараженных SARS-CoV-2. Следующими по распространенности идут классические простудные симптомы: насморк и боль в горле. Половина из тех, кто моложе 40 лет, и треть людей старшего возраста сообщали об обоих признаках заболевания.

По словам врачей, головная боль при COVID-19 имеет характерные особенности, по которым инфекцию можно отличить от обычной простуды. Боли бывают умеренными или сильными, длятся 3-5 дней в среднем, а обезболивающие не улучшают самочувствие. Пациенты описывают, что боль охватывает обе стороны головы и ощущается как давящая, пульсирующая или острая. При этом симптом может проявляться раньше всего и длиться продолжительное время у людей с долгим течением COVID-19. Примерно 15 процентов заболевших не имеют других симптомов.

Что касается насморка, то, когда уровень распространения коронавируса среди населения был низок, он считался необычным симптомом и с большей вероятностью мог быть вызван простудой или аллергией. Сейчас насморк из-за COVID-19 более вероятен, чем по другим причинам. Поэтому при любых признаках ОРВИ специалисты советуют остаться дома и при возможности сделать тест на коронавирус.

Индийский штамм SARS-CoV-2, по-видимому, в основном поражает молодых людей, которые еще не прошли полную вакцинацию. Они имеют более легкие симптомы, из-за чего становится трудно отличить простуду и COVID-19.

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