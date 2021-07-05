Дмитрий Кулеба: Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко 1 5.07.2021, 18:23

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Дмитрий Кулеба

Заявления белорусского узурпатора должны проходить фактчекинг.

Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, – человек, в отношении которого надо делать тщательный фактчекинг. Такое мнение, комментируя заявления Лукашенко о поступлении в Беларусь "огромного количества" оружия из Украины, выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом глава МИД сказал 5 июля во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30: Международная политика", передает корреспондент издания "Гордон".

"Он [Лукашенко] – любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ, – отметил Кулеба. – И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта".

По мнению Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко. В частности, глава МИД считает, что Киев должен диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.

При этом, по словам Кулебы, "продажа горючего Украине – важная составляющая экономики Беларуси", поэтому "Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг".

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