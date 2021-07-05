Юбилейное подорожание: в Беларуси снова вырастут цены на топливо 5.07.2021, 18:32

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С начала года это уже 20-е по счету подорожание.

В Беларуси с 6 июля дорожает автомобильные топливо, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

«На основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 июня 2021 года изменяются», - подчеркнули в концерне.

Таким образом, цены на АЗС с 6 июля будут такими:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 90 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 2 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 22 копейки,

ДТ – 2 рубля.

Отметим, что это уже 20-е повышение цен на топливо в текущем году.

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