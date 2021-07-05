Украина впервые примет украино-польско-литовские учения «Три меча»3
- 5.07.2021, 19:07
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К учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин.
С 17 по 30 июля впервые в Украине состоятся многонациональные учения "Три меча". Проведение учений является частью продолжения партнерской программы между Литовской Республикой, Украиной и Республикой Польша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
К учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин.
Как отмечает пресс-служба, главной целью проведения "трех мечей" является:
создание благоприятных условий развития и слаживания подразделений Украины, Литвы и Польши;
обмен знанием и опытом;
повышение уровня международного военного сотрудничества;
оценка возможностей военных подразделений;
подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте;
поддержание эффективных отношений между партнерами;
Стоит отметить, что "Три меча" имеют исключительно оборонительный характер, для увеличения безопасности Центральной и Восточной Европы. В частности, проведение военных учений поможет Украине в реформировании Вооруженных Сил.