Ксендз Вячеслав Борок уехал из Беларуси
- 5.07.2021, 20:00
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В отношении ксендза Россонского костела возбудили очередное административное дело.
Ксёндз Вячеслав Борок уехал из Беларуси, сообщает телеграм-канал @christianvision.
В отношении ксендза-настоятеля Россонского костёла возбудили очередное административное дело и начали в начале июля вызывать в милицию, пытались провести осмотр по месту жительства. После этого Борок решил временно покинуть страну. Во вторник он собирается рассказать о ситуации на своём YouTube-канале.
В декабре 2020 года Вячеслав Борок отбыл 10 суток административного ареста за размещенную в Facebook работу художника Владимира Цеслера "Стоп лукашизм!". В этом году следователи проверяли его канал на YouTube, аккаунты в Фейсбуке и Instagram. Искали "экстремизм".