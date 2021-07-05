Лучший снайпер в истории российского хоккея завершил карьеру 1 5.07.2021, 20:30

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Фото: Михаил Синицын/ РГ

Игрок «Металлурга» решил повесить коньки на гвоздь.

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста. Об этом сообщил первый вице-президент и директор магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

"Только что мы переговорили с агентом Мозякина: Сергей объявляет о завершении игровой карьеры. Сейчас мы обговариваем с Мозякиным проведение его прощального матча. Думаю, что это случится на предсезонном мемориале имени Ромазана в Магнитогорске. Надеюсь, что туда приедет его друг Данис Зарипов в составе "Ак Барса". Чем будет заниматься Мозякин в ближайшем будущем? У каждого хоккеиста есть своя личная жизнь, в которую мы не вправе лезть. Публичная жизнь Сергея закончилась, дальше начинается его личная", — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Мозякин выступал за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В сезоне-2020/21 Мозякин провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф сыграл в 11 встречах, записав на свой счет 10 (4+6) очков.

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