Ханс-Хеннинг Шредер: Лукашенко в отчаянии, иначе бы не нес такую чушь 10 5.07.2021, 20:43

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У режима нет других вариантов, как ответить на санкции.

О проведении "масштабной антитеррористической операции" белорусскими спецслужбами Лукашенко заявил в пятницу, 2 июля. На этот раз, по его словам, угроза Минску исходила от Германии. Правительство ФРГ от официальных заявлений воздержалось. DW спросила у западных экспертов, кому действительно было адресовано послание Лукашенко и что думают об этом на Западе. Они, прежде всего напомнили, что это не первое высказывание Лукашенко подобного толка.

"За последний год Лукашенко не раз обращал на себя внимания за счет бесстыдной лжи. История с аудиозаписью после покушения на Навального, что это якобы организовали немецкие и английские спецслужбы. Или версия о путче и попытке покушения на него, которую Лукашенко распространял. То, что мы слышим сейчас, это продолжение тех историй", - считает Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), в прошлом эксперт по России в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP).

Это привычная тактика Лукашенко - во время эскалации конфликта с Западом или с Россией выдвигать обвинения, когда других аргументов нет, указывает Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений (FIIA). "У режима нет других вариантов, как ответить на санкции, кроме как обвинить Запад в попытке свержения режима", - заявил он в интервью DW.

Опрошенные DW эксперты заявляют, что в Германии и Европе не воспринимают заявление Лукашенко всерьез. "Он опасен для собственных граждан. Но он, очевидно, в отчаянии, иначе бы не нес такую чушь", - указывает Ханс-Хеннинг Шрёдер.

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