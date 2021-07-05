Лучший остров для отдыха в Европе назвал условие для принятия туристов 1 5.07.2021, 21:04

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Архипелаг восьмой раз получил звание лучшего европейского острова для отдыха на фоне пандемии.

Остров Мадейра, признанный лучшим местом для пляжного отдыха в Европе, назвал условие для принятия иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава министерства здравоохранения автономного региона Педро Рамос, прилететь на курорт смогут туристы, которые привились от коронавируса любым существующим препаратом, в том числе еще не одобренным Европейским агентством лекарственных средств.

Отмечается, что в документе, принятом властями, указаны такие вакцины, как Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech, китайские препараты фирм Sinopharm и Sinovac, кубинская Soberana 02 и российская «ЭпиВакКорона».

«Если миллионы людей вакцинированы этими препаратами, то их степень защиты аналогична другим [одобренным в ЕС]», — подчеркнул министр.

Однако Ромео добавил, что все путешественники обязаны пройти ПЦР-тестирование сразу после прибытия на Мадейру и спустя пять-семь дней пребывания на острове.

Ранее, в апреле, власти Мадейры объявили об открытии острова для всех туристов, включая россиян. Для въезда в страну понадобится отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, перед прибытием все путешественники обязаны заполнить специальную анкету на электронной платформе за 12-48 часов до посадки в самолет.

В 2020 году архипелаг восьмой раз получил звание лучшего европейского острова для отдыха на фоне пандемии коронавируса — международное жюри присудило ему награду World Travel Awards.

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