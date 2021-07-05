Во вторник в Беларуси ожидается до +29 градусов 1 5.07.2021, 21:07

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Во вторник, 6 июля, на западе Беларуси ожидаются дожди, местами — и грозы, предупреждают синоптики. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

В ночные часы температура воздуха составит от +13 до +19 градусов (в Минске — 15-17 тепла), в дневные часы — от + 24 до + 29 (В столице — от +26 до +28 градусов).

В конце недели в нашу страну вернётся жара. В выходные дни прогнозируется до +33 и без осадков.

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