Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Корабли РФ не смогли догнать и обстрелять британский эсминец 3 5.07.2021, 21:51

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Фото: wikipedia

Их китайские двигатели были «убиты».

Российские пограничные корабли не смогли догнать британский эсминец и "убили" свои двигатели. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV 2 июля заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

Комментируя инцидент с HMS Defender D36 23 июня в Черном море, Табах отметил, что россияне трижды требовали, чтобы эсминец покинул "воды РФ", но британцы настаивали, что находятся в территориальных водах Украины согласно международному праву, "поэтому они не меняли курс и шли". В третий раз россияне пригрозили открыть огонь.

"Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, избили бы их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их", – сказал Табах.

По его словам, Defender – это современный корабль, который "видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше".

"Говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения. Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли", – допустил Табах.

Ссылаясь на источник, он подчеркнул, что российские пограничные корабли догнать британский эсминец не могли, а "когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты".

"Потому что они не могли так долго и так быстро идти. Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали", – пояснил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке.

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