Президент Литвы выразил надежду, что ЕС продолжит санкционное давление на Таракана 5.07.2021, 22:04

ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: EPA

Науседа назвал режим Лукашенко ответственным за кризис с мигрантами на белорусско-литовской границе.

5 июля президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они дали совместную пресс-конференцию по итогам переговоров: рассказали, что обсуждали вызовы, стоящие перед Литвой, европейскую солидарность во время пандемии коронавируса и помощь Литве вакцинами.

Науседа упомянул о «беспрецедентном давлении» на границе и назвал белорусский режим ответственным за ситуацию с ростом нелегальной миграции. В связи с этим он попросил о технической и дипломатической помощи Евросоюзу и помощи по линии Пограничной службы Frontex.

Также Науседа выразил надежду на то, что Евросоюз продолжит санкционное давление на режим Лукашенко и поддержку демократическому сообществу Беларуси.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью в 15 раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год. По состоянию на 5 июля литовские пограничники сообщали, что за один день задержали 134 мигрантов, за четыре дня 416, с начала года – 1232 человек. Среди задержанных основная часть – граждане Ирака, которые через Беларусь и Литву собирались попасть в Западную Европу.

Тем временем провластный Белорусский союз журналистов заявляет, что «к концу месяца цифра составит более 5 тысяч», а также что «если откроется еще и так называемый польский коридор, то число беженцев можно смело умножать на три».

Как Евросоюз может помочь Литве в вопросе Белорусской АЭС?

Шарль Мишель ответил «Белсату» на этот вопрос следующее:

«Мы обсуждали несколько раз этот очень важный вопрос. Безопасность инфраструктуры – очень важна. Несколько месяцев назад Европейский совет принял решение создать специальную комиссию, задачей которой является следование тому, чтобы электричество, импортируемое через такую трансграничную инфраструктуру соответствовало нормам и регуляциям Евросоюза. Мы будем мониторить ситуацию, и очень пристально к этому присматриваться. И я уверен, что мы обязательно будем еще говорить об этом с президентом Науседой».

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