Кто является фаворитом на победу в Евро-2020 по мнению букмекеров 4 5.07.2021, 22:17

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Итальянцы или англичане?

В Чемпионате Европы по футболу 2020 осталось всего три матча. Букмекеры уже пересмотрели свои прогнозы на победителя турнира, передает «Новое время».

В начале Евро-2020 букмекеры называли главным претендентом на победу в турнире сборную Франции.

Однако, подопечные Дидье Дешама сенсационно проиграли Швейцарии на стадии ⅛ и оставили гораздо больше шансов на чемпионство своим конкурентам из Англии и Италии, которые вышли в полуфиналы.

Англичанам придется сразиться со сборной Франции, а итальянцев ждем матч с Испанией.

Букмекеры уже оценили шансы на победу этих команд и дали свой прогноз на чемпионство в Евро-2020.

Вероятность того, что победу в финале Чемпионата одержит Дания составляет всего 10%.

Более высокие шансы у сборной Испании — беттинговые компании оценивают победу этой сборной в 26,3%.

Еще большая вероятность чемпионства у итальянцев — 31,2%.

Ну и главные фаворит турнира по мнению букмекеров — сборная Англии: вероятность их победы в Евро-2020 составляет 40%.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут 6 и 7 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в 22:00 по минскому времени. Финал Чемпионата разыграют на этом же стадионе 11 июля.

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