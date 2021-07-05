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Франция выпустит свою вакцину от коронавируса

  • 5.07.2021, 22:37
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Франция выпустит свою вакцину от коронавируса
иллюстрационное Фото

Начат третий этап испытаний.

Во Франции до декабря появится собственная вакцина от коронавируса. Компания Sanofi France приступила к третьему этапу клинических испытаний.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как сообщил изданию глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо, вакцина вышла на третью фазу исследований и может быть доступна к декабрю.

Богийо также отметил, что в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не будет использоваться технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. По его словам, в сочетании со специальным веществом – адъювантом – иммунный ответ будет активнее и длиться дольше.

"Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет", - уточнил он.

Среди преимуществ французской вакцины от коронавируса глава компании назвал недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить прививочную кампанию.

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