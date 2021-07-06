Водители, не промолчите!
- 6.07.2021, 8:01
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Без вас не доберутся за свои станки на МАЗ, ММЗ и МТЗ — и будет победа.
Телеграм-канал «Баста!» поделился эмоциональным сообщением своего подписчика, работающего в сфере транспорта.
Работаю транспортником в Минске, — пишет читатель канала. Вроде и зарплата 1800, но за эти деньги столько нерв и здоровья отнимается. Человека у нас недавно уволили за деревянную статуэтку погони на панели. И это только начало.
Обращаюсь к вам, водители общественного транспорта! Если вы устали от всего этого дерьма сверху и хотите получать достойную зарплату за нервы, подъем в 3:15 и возвращение домой в 3:00 ночи, то просто остановитесь на дороге и не выезжайте в последующие дни до победы, когда будет сигнал!
Потому что без нас не доберутся ябатьки за свои станки на МАЗ, ММЗ и МТЗ и будет победа!
Вспомните или спросите, как бастовали водители общественного транспорта у нас в стране. Не промолчите!
Или вы с…ло за баранкой или достойный и свободный человек!