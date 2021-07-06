«И сзади его толкают, и сосед Вова роет ямочку»: формируется вал, который сметет диктатора 12 6.07.2021, 8:30

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Фото Гомельского областного управления МЧС

Лукашенко сам создает критическую массу, необходимую для революции.

Военный эксперт Егор Лебедок считает, что Лукашенко не сможет справиться со всеми, кого он сам сделал своими врагами.

О ситуации в Беларуси эксперт рассуждал в стриме "Еврорадио".

— Мы несколько передач назад обсуждали с вами такую тему, что Лукашенко нечего предложить, поэтому этот трэш информационный на тему заговоров будет продолжаться. В этом смысле ничего нового не произошло. Просто добавилась фактура, скажем так. На мой взгляд, более важно то, что пропустили мимо ушей, а Лукашенко это повторил, дважды или трижды. Это фраза в разных вариациях, но приблизительно такая: "Если после того как мы все показали и рассказали, люди не поняли, то это не недопонимание, это враги". И вот такую фразу он сказал несколько раз.

Эксперт полагает, что это не завершающий этап. Что когда-то “зачистили силовиков”, теперь такая риторика идет на мелких управленцев и специалистов, которые в конечном итоге выполняют все решения. Сейчас этап направлен на людей, без которых система функционировать не может и где они должны быть все проверенные.

К чему это все приводит?

— Понятно, что сначала вертикаль, а потом пойдет по людям. Лукашенко по сути снижает планку задействования активности, он все больше и больше увлекает массы в политическую активность. Вот эти пресловутые "неполитические", которые были — и которые на самом деле были, — ковырялись в своей песочнице, а тут хоба-на — в их песочницу влазит и говорит: "Поднимите нос, посмотрите".

Это мы видим и в молитвах, и в регулировании спортивных мероприятий, и сейчас, уверен, будут какие-то нормализации по выпускным, классным собраниям. Сейчас эта вся махина будет больше-больше-больше касаться людей. И это что делает? Формирует критическую массу, необходимую для изменения в обществе. Вот это то, что нужно до революции.

Главный организатор вот этого всего, смены в обществе — Лукашенко сам. И самого главного организатора ГУБОПиК никогда не посадит, сами знаете почему.

По мнению Лебедка это поспособствует тому, что власть не сможет удержать тот поток, который сама вынуждена будет создавать.

— С одной стороны, можно было бы интерпретировать и, возможно, такая мысль есть: "Мы вам все показали, если вы не верите — ну сядьте, ну уедьте, ну увольтесь". Но даже если такая мысль есть, она все равно не получится. Этот трэш будет нарастать. А остановиться он Лукашенко не может сам по себе, но если ему скажут остановиться, выдержать паузу — он уже не сможет.

И сзади его толкают, и друг-сосед Вова роет ямочку. Уже стоять и остановиться, к сожалению, у него нет возможности, как было в том же марте. Это уже пошел ком, который остановить он не в силах.

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