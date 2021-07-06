На Камчатке пропал пассажирский самолет АН-26 6.07.2021, 8:42

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иллюстрационное фото

На его борту находятся 28 человек, в том числе один ребенок.

Пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, пропал с экранов радаров, с ним нет связи. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа», — сказали агентству в региональном ГУ МЧС.

Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет мог упасть в Охотское море из-за плохой видимости при заходе на посадку над заливом Шелехова.

На поиски вылетела оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, а также медики регионального Центра медицины катастроф.

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