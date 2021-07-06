Глава Минздрава рассказал, сколько пьют белорусы 6 6.07.2021, 9:04

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Преобладающей моделью потребления алкоголя в нашей стране является северная.

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич назвал уровень употребления алкоголя в Беларуси в 2020 году. По его словам, он составил 10,8 литра чистого спирта на человека в возрасте от 15 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Тем не менее употребление алкоголя среди молодежи снизилось, подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин», — сказал Пиневич.

Он добавил, что преобладающей моделью потребления алкоголя в нашей стране является северная — обильное употребление крепких напитков за короткое время, например в ходе застолий.

Напомним, по данным ВОЗ из отчета 2018 года, уровень употребления алкоголя в Беларуси составлял 11,2 литра спирта на человека от 15 лет. В итоге Беларусь занимает 27-е место в мире по потреблению алкоголя на душу населения.

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