Финал Кубка Стэнли: «Монреаль» размочил счет в серии с «Тампой» 6.07.2021, 9:11

У победителей открыл и закрыл счет Джош Андерсон.

В финале Кубка Стэнли "Монреаль" на домашнем льду праздновал победу в серии с "Тампой".

У победителей открыл и закрыл счет Джош Андерсон. У проигравших ни одного бомбардирского балла за 24 минуты 39 секунд, проведенные на площадке, не набрал Никита Кучеров, сообщает pressball.by.

Кубок Стэнли. Финал

Монреаль — Тампа — 3:2 (ОТ) (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Джош Андерсон (4) (Н.Сузуки, Кофилд, 15.39). 1:1 — Гудроу (2) (Макдона, Коулмэн, 37.20). 2:1 — Романов (1) (Эванс, 48.48). 2:2 — Марун (2) (Жозеф, Тайлер Джонсон, 53.48). 3:2 — Джош Андерсон (5) (Кофилд, 63.57).

Вратари: Прайс — Василевский. Броски: 21-34. Штраф: 20-12. Три звезды: 1.Д.Андерсон. 2.Н.Сузуки. 3.К.Прайс.

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