Под Минском появился огромный купол бело-красно-белого цвета 4 6.07.2021, 9:17

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Фото, на которые можно смотреть бесконечно.

В Смолевичском районе Минской области появился «радиопрозрачный» бело-красно-белый купол. Необычную конструкцию сфотографировал телеграм-канал National Belographic. Вот как он выглядит и что это такое.

- Радиопрозрачное укрытие или купол служит для защиты радиолокационной станции от метеорологического воздействия, а также для затруднения внешнего определения направления приема антенны (в целях военной разведки), - поясняется в телеграм-канале.

Удивляют и цвета «метеокупола». На снимках яркий купол радиолокационной станции под Смолевичами выглядит, как фотошоп! Бело-красно-белые цвета, в которые он раскрашен, контрастируют с зеленью леса и выгодно выделяют объект. В чем его предназначение?

Поясняется, что именно специальная эмаль для окрашивания, а также применение в конструкции купола стеклотекстолита и обеспечивают радиопрозрачность конструкции.

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