Сотни белорусов и послы европейских стран пришли поддержать Виктора Бабарико 9 6.07.2021, 9:22

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виктор бабарико

Сегодня главному сопернику Лукашенко на выборах выносят приговор.

Верховный суд Беларуси сегодня вынесет приговор по делу главы «Белгазпромбанка», одного из главных соперников Лукашенко на выборах 2020 года Виктора Бабарико.

Гособвинение запросило в качестве меры наказания для политика 15 лет лишения свободы. На подготовку приговора у суда ушло почти две недели, последнее заседание по делу состоялось 22 июня.

Показаний в суде Виктор Бабарико не давал ограничился только заявлением, что считает уголовное дело политически мотивированным из-за того, что он участвовал в президентской гонке.

Белорусы уже выстроились в огромные очереди к зданию суда, чтобы поддержать политика, сообщает его пресс-служба.

К зданию суда также начали подъезжать послы европейских стран.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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