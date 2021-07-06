Байден анонсировал скорую победу США над коронавирусом

Байден анонсировал скорую победу США над коронавирусом1
- 6.07.2021, 9:30
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Прививки сделали 67% взрослых американцев.
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время страна сможет объявить о победе над эпидемией коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Байден обратился к американцам по случаю Дня независимости.
«В этом году четвертое июля можно назвать действительно особенным днем, поскольку мы постепенно выбираемся из тьмы, возникшей из-за пандемии COVID-19. Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы объявить о независимости от смертоносного вируса», — заявил президент.
Глава Белого дома напомнил, что впереди американцев ожидает еще большое количество работы, выразив надежду, что эпидемии больше не затронут США.
В США не удалось достичь поставленной президентом страны Джо Байденом цели по вакцинации населения от коронавируса, несмотря на поощрение прививок и достаточное количество вакцин.
Байден хотел ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля, чтобы по меньшей мере одну дозу вакцины получило 70% всех взрослых в стране.
Однако по состоянию на этот день, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США прививки сделали 67% взрослых, или 173 миллионам человек.