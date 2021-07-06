В Турции затонул катер с десятками туристов 1 6.07.2021, 9:50

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После аварии многие самостоятельно добирались до берега.

На турецком курорте во время экскурсионной морской прогулки вдоль побережья у Фетхие в 50 метрах от пляжа Белчекиз затонул катер. На борту в это время находились 38 человек. В результате аварии погиб двухлетний мальчик, еще двое взрослых пострадали.

Трое человек из находившихся на борту получили ранения. Среди пострадавших был двухлетний мальчик, который приехал на отдых с родителями из Франции, сообщает TRT. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.

После аварии многие самостоятельно добирались до берега. Некоторых подобрали команды береговой охраны, направленные на место происшествия, а также водные такси.

Инцидент произошел в субботу, 3 июля, но известно о нем стало в начале рабочей недели.

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