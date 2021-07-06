«Вы будете смеяться, но у Лукашенко опять закончились деньги» 7 6.07.2021, 9:56

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Технически режим — уже банкрот.

Вы будете смеяться, но у Лукашенко опять кончились деньги. Впрочем, в этот раз это было ожидаемо как никогда. Санкции, наложенные на белорусские нефтехимию, производство химических удобрений, авиатранспорт и транзитное авиасообщение, не то, чтобы болезненны, они катастрофичны, это главные источники валюты для Беларуси, пишет телеграм-канал «Медиатехнолог».

Технически Беларусь – страна-банкрот, так как последний транш, полученный от России в размере $ 500 млн позволит обслуживать государственные кредиты лишь до конца 2021 года. Денег нет и не будет даже на те платежи, которые должны будут осуществлены 1 января 2022 года. Санкции, наложенные на режим Лукашенко, запрещают западным банкам выдавать Беларуси займы более чем на 90 дней, поэтому, как всегда, остаются только две дойные коровы – Россия и Китай, но Китай давно скептически смотрит на развитие отношений с официальным Минском, слишком незначительный рынок и очень далекий от геополитических интересов Поднебесной.

Потребности Лукашенко на 2022 год равны примерно $ 1,5 млрд, но это не самое страшное, критичным для белорусской экономики может стать 2023 год, когда подойдет срок выплат по еврооблигациям, общим объемом примерно в $ 3,5 млрд.

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