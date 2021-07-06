Буря в пустыне: ОПЕК+ оказался на грани раскола 3 6.07.2021, 10:03

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Дата нового раунда переговоров о нефтяных квотах не назначена.

Нефтяной альянс ОПЕК+ - крупнейший в мире картель, объединяющий 23 страны-экспортера «черного золота», - оказался на грани раскола.

Новый раунд переговоров о будущем сделки по ограничению добычи нефти в понедельник, 5 июля, завершился безрезультатно, сообщает finanz.ru со ссылкой на «Интерфакс», ТАСС и Reuters.

После двух неудачных попыток - в четверг и пятницу на прошлой неделе - министры снова не смогли согласовать квоты на поставки и продление соглашения на 2022 год.

На этот раз договориться не удалось даже о том, чтобы продолжить договариваться: дата нового раунда не назначена, сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС.

Камнем преткновения остается позиция Объединенных Арабских Эмиратов, которые по-прежнему отвергают российско-саудовский план.

Он, напомним, заключается в том, чтобы увеличить добычу на 2 млн баррелей в день в период с августа по декабрь, ежемесячно добавляя на рынок по 400 тысяч баррелей дополнительных поставок, и продлить срок соглашения до декабря 2022 года (в действующей редакции оно истекает в апреле-2022).

ОЭА согласны на рост добычи, но не желают пролонгировать сделку, настаивая на изменении индивидуальной квоты. Она привязана к уровню добычи в стране 3-летней давности, и в результате в Эмиратах простаивают 30% добывающих мощностей - рекордная доля среди всех стран ОПЕК+.

Казавшееся рутинным продление соглашения обернулось «бурей» в аравийской пустыне, утихомирить которую не удается даже ближайшему союзнику эмиратов - Саудовской Аравии.

«Вся группа против одной страны - это грустно, но это реальность», - заявил в интервью Bloomberg TV наследный принц Мохаммед бен Сальман.

Эмираты хотят повысить планку, от которой отсчитывается их квота с 3,2 до 3,8 млн баррелей в день, фактически запрашивая разрешения в одиночку нарастить добычу почти на 20%. Но это создает плохой прецедент, заявил Сальман: «Какой тут может быть компромисс, если они говорят, что хотят базу добычи в 3,8 млн?».

Если ОАЭ не согласятся на продление соглашения, то «не будет роста добычи в августе», подчеркнул кронпринц, добавив, что «не может согласиться на предложение» партнеров и что Россия поддерживает его в этом.

Тупик на переговорах и перспектива усиления дефицита нефти на мировом рынке толкают вверх котировки, констатирует стратег ING Уоррен Паттерсон.

На торгах в пятницу фьючерсы на марку Brent впервые с октября 2018 года превышали отметку 77 долларов за баррель, а стоимость американского сорта WTI едва не пробила максимум с 2014 года.

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть увеличится на 5 млн баррелей в день во второй половине года, и к четвертому кварталу будет на 2,3 млн баррелей в день меньше, чем мировая добыча. Этот разрыв станет рекордным как минимум с начала века, превысив показатели как 2007-08 гг, так и ливийской войны 2011-го.

Впрочем, если ОПЕК+ покажет свою недоговороспособность, скачок цен на нефть может оказаться краткосрочным, считает Патерсон: «Это будет сигналом развала сделки и появления риска, что ее участники начнут увеличивать добычу».

История свидетельствует: все попытки нефтяных петрократий искусственно поддерживать цены, ограничивая поставки, заканчивались войной «всех против всех».

В 1981-85 гг Саудовская Аравия также сокращала добычу, пытаясь удержать цены около рекордной на тот момент отметки 30 долларов за баррель.

Но стратегия зашла в тупик: потеряв две трети рынка (доля упала с 17,6% до 7,1%), саудиты признали ошибку, резко нарастили добычу и за полгода обрушили цены втрое - до 10 долларов на весну 1986-го. Итогом стал острейший валютный кризис в дряхлой экономике СССР, который закончился развалом Союза в течение пяти лет.

Спустя четыре десятилетия сценарий повторяется, словно дежавю: запущенное в 2016 году соглашение ОПЕК+ задумывалось как способ за полгода убрать с рынка излишки нефти, возникшие в результате американской сланцевой революции.

Но попытки выйти из квот на поставки обернулись еще большим сокращением добычи, когда пандемия обрушила мировой спрос на 20% и утопила цены до отрицательных значений. Сейчас страны ОПЕК качают на 6 млн баррелей в день меньше, чем в 2017 году.

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