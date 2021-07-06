Марфа Рабкова: Если время выбрало нас, мы должны справиться 2 6.07.2021, 10:32

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Марфа Рабкова

Адвокат передала белорусам слова политзаключенной.

Адвокат Наталья Мацкевич встретилась со своей подзащитной Марфой Рабковой, которая с сентября 2020 года находится в заключении, пишет сайт «Радыё Свабода».

«Она стала тонкой, прозрачной, но твердо держится», — написала Мацкевич в Твиттере.

Рабкова на встрече употребила прочитанную ей в книгах фразу о том, что «не люди выбирают времена, в которых жить, а время выбирает людей». В продолжение мысли она сказала адвокату: «если время выбрало нас, мы должны справиться».

Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская, которая в апреле оказалась с Рабковой в одной камере в минском СИЗО №1, говорила, что девушка за 8 месяцев заключения похудела на 12 килограммов. В конце июня ей продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

Марфа Рабкова – координатор волонтерской службы правозащитного центра «Весна». Ее задержали 17 сентября 2020 года.

Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.

Правозащитные организации признали Марфу Рабкову политзаключенной и требуют ее освобождения.

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