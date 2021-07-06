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Посольство США жестко отреагировало на приговор Виктору Бабарико

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  • 6.07.2021, 10:59
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Посольство США жестко отреагировало на приговор Виктору Бабарико

Дипломаты назвали вещи своими именами.

Посольство США в Беларуси отреагировало на незаконный приговор экс-главе «Белгазпромбанка», главному сопернику Лукашенко на выборах 2020 года Виктору Бабарико.

«Жесткая фикция судебной системы Беларуси была продемонстрирована сегодня вместе с приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко ни перед чем не остановится, чтобы сохранить власть», — заявили в посольстве США.

Напомним, что сегодня Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

Незаконный приговор приговор был вынесен сегодня судьей Верховного суда Игорем Любовицким.

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