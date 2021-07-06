Посольство США жестко отреагировало на приговор Виктору Бабарико 3 6.07.2021, 10:59

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Дипломаты назвали вещи своими именами.

Посольство США в Беларуси отреагировало на незаконный приговор экс-главе «Белгазпромбанка», главному сопернику Лукашенко на выборах 2020 года Виктору Бабарико.

«Жесткая фикция судебной системы Беларуси была продемонстрирована сегодня вместе с приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко ни перед чем не остановится, чтобы сохранить власть», — заявили в посольстве США.

The cruel sham of the #Belarus court system is on display today with the @Viktar_Babaryka sentencing, showing the Lukashenka regime will stop at nothing to keep power. #StandWithBelarus https://t.co/1ovSwYnffM — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) July 6, 2021

Напомним, что сегодня Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

Незаконный приговор приговор был вынесен сегодня судьей Верховного суда Игорем Любовицким.

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