Литовец подает в суд на бывшего президента СССР за смерть отца 30 лет назад 6.07.2021, 11:07

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Фото: Liu Heung Shing/AP

Его отец погиб у Вильнюсской телебашни.

Литовец, чей отец погиб у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года во время попытки Москвы военными методами вернуть Литву, будет судиться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и требовать возмещения ущерба. Об этом пишет Delfi.

Робертас Повилайтис считает, что в уголовном деле о событиях 13 января 1991-го, по которому объявлен приговор 67 лицам, нет оценки роли и ответственности советского президента и верховного главнокомандующего армии Горбачева.

"Горбачев не фигурирует в уголовном деле, в его отношении ведомства не осуществляли никаких действий преследования, его роль и ответственность не оценены", – сказал он.

Литовец недоумевает, почему лица более низкого ранга привлечены к ответственности, а в адрес верховного главнокомандующего армии СССР нет никаких обвинений. Он планирует поднять этот вопрос в гражданском иске осенью. Сейчас идет его подготовка.

Повилайтис не называет сумму иска, так как считает, что "это не существенно" и сомневается, что ущерб удастся взыскать.

Отца троих детей, Аполинараса Юозаса Повилайтиса, застрелили в ночь 13 января 1991 года: он умер в возрасте 53 лет. На тот момент истцу Повилайтису было 14 лет. Сейчас Повилайтис возглавляет организацию Child Line, которая предоставляет бесплатную и анонимную эмоциональную поддержку детям и подросткам по телефону и в интернет.

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