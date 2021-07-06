Режим свел торговлю с миллиардным дефицитом 6.07.2021, 11:14

Это скажется сказывается на ситуации с внешним долгом Беларуси.

Статорганы подбили итоги товарной торговли в 2021 году. За 5 месяцев импорт превысил экспорт на 1 млрд USD. Беларусь продолжает наращивать дефицит внешней торговли товарами, пишет banki24.by.

За январь—май 2021 года отставание экспортных поставок от импортных достигло 1,040 млрд USD. По итогам 5 месяцев импортные поставки были покрыты экспортными лишь на 93,3%.

Это значит, что на каждые 100 USD импорта в Беларусь приходилось немногим более 93 USD экспорта из Беларуси.

Обычно дефицит торговли товарами покрывается либо за счет профицита по торговле услугами, либо за счет привлечения капитала. В случае Беларуси этот капитал может иметь заемное происхождение.

Последнее неблагоприятно сказывается на размере внешнего долга страны. По оценкам Нацбанка, внешний долг всех секторов экономики на 1 апреля 2021 года достиг 41,2 млрд USD в эквиваленте, в том числе долг сектора госуправления составил 18,1 млрд USD.

Соотношение экспорта и импорта в 2021 году пока лучше, чем в 2020-м. Этому способствует благоприятная конъюнктура на рынке основных экспортных товаров.

Однако, чем больше проходит времени, тем слабее выглядит преимущество 2021 года над 2020-м — оно постепенно стирается. Если в январе коэффициент покрытия импорта экспортом был на 7,7 п.п. лучше, чем в 2020-м, то в мае — только на 5,7 п.п.

Это свидетельство того, что эффект низкой базы 2020 года заканчивается. Мы уже писали, что внешнеэкономическое «чудо» Беларуси близко к завершению. Теперь об этом активно говорят и пишут независимые экономисты.

Основной минус во внешней торговле формируется на двух направлениях — по России и по региону вне СНГ за исключением ЕС. Во втором случае (вне СНГ кроме ЕС) главным внешнеторговым партнером является Китай.

Минус в товарной торговле с Россией утроился по сравнению с 2020 годом — 2,541 млрд USD против 839 млн USD. Из РФ Беларусь импортирует подорожавшую нефть и прочие сырьевые товары. На европейском направлении плюс пока велик.

Профицит торговли с ЕС за 5 месяцев составил 1,101 млрд USD. Улучшение состоялось благодаря подорожанию нефтепродуктов, которые вырабатываются из российской нефти.

В конце июня Беларусь получила секторальные санкции ЕС, которые затронули в том числе экспорт и транзит нефтепродуктов. Поэтому к концу года и далее можно ожидать просадку данного вектора внешней торговли.

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