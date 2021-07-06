Афганский крах политики Лаврова Telegram-канал «СерпомПо»

6.07.2021, 11:37

Сергей Лавров

Сбылась мечта.

Два года назад главы МИД РФ Лавров говорил, что «конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны».

Сбылась мечта.

Войска стран НАТО почти покинули Афганистан. Сейчас уходят американцы.

В недавней статье о внешней политике Лавров рассуждал:

«Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение пятисот лет над всеми, не может не осознавать, что та эпоха невозвратимо уходит, однако хотел бы удержать ускользающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира».

Вот и наступает в Афганистане «полицентричный мир» - хаос, захват власти исламистами, запрещенным в России «Талибаном», с представителями которого Лавров неоднократно встречался.

Из-за наступления тех, кому Лавров жал руку в Москве, приостанавливает работу российское консульство в Мазари-Шарифе. Афганские солдаты сотнями бегут в Таджикистан, Путин звонит Рахмону, встает вопрос об оказании Таджикистану помощи нашей страной как по линии ОДКБ, так и в двустороннем порядке. Афганистан опять подпадает под власть мракобесов, чье правление так ярко описано в романе Халеда Хоссейни «Тысяча сияющих солнц».

И вот уже Песков сообщает, подводя черту под лавровской «теорией и практикой», выкидывая их в мусорную корзину:

«Мы уже неоднократно говорили и повторяли, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация».

Давайте, давайте Лавров. «Заполняйте пустоты», образовавшиеся после ухода стран НАТО, которые почти двадцать лет сдерживали исламистскую угрозу российским интересам в регионе. Ресурсы есть на Афганистан? Еще не все потрачено в Крыму, на востоке Украины, в Сирии, Ливии, ЦАР?

Но, конечно, говорим Лавров, подразумеваем Путин. Это их общая линия.

Американцы покидают Афганистан, теперь ваш выход – гении «многополярного мира».

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