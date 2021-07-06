Белорусские сигареты нашли в грузовом поезде в Латвии

Белорусские сигареты нашли в грузовом поезде в Латвии5
- 6.07.2021, 11:37
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Сигареты нашли в вагоне, в котором перевозилась металлическая проволока в бухтах.
Латвийские таможенники обнаружили партию белорусских сигарет на станции в Даугавпилс в грузовом поезде, прибывшем из Беларуси, сообщает таможенная служба Латвии.
Сигареты нашли в вагоне, в котором перевозилась металлическая проволока в бухтах. Согласно документам, проволока следовала из Украины в Эстонию. Всего была изъята 21 тысяча пачек сигарет «Премьер» и NZ.