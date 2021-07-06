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В Скандинавии фиксируют рекордную жару, в Лапландии +34

  • 6.07.2021, 11:52
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В Скандинавии фиксируют рекордную жару, в Лапландии +34

Несколько регионов Швеции также сообщили о рекордных максимумах за июнь.

В скандинавских странах за выходные были зарегистрированы почти рекордные температуры, в том числе в некоторых местах до +34 градусов по Цельсию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Национальный метеорологический институт Финляндии зарегистрировал самую высокую температуру в июне с момента начала регистрации в 1844 году.

В Кево, в Лапландии, в воскресенье было зарегистрировано +33,6 градусов, это был самый жаркий день с 1914 года, когда власти зарегистрировали +34,7.

Несколько регионов Швеции также сообщили о рекордных максимумах за июнь. На национальном уровне июнь 2021 года стал третьим самым жарким месяцем за все время регистрации данных в Швеции.

Метеорологический институт Норвегии зарегистрировал температуру +34 Салтдале, округе недалеко от Полярного круга. Это самая высокая температура в стране в этом году, и всего на +1,6 градуса ниже рекордного уровня.

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