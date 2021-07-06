В Иерусалиме нашли древний тайник с зубами акулы 6.07.2021, 11:55

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Зубы возрастом 80 миллионов лет были частью коллекции, которую собирали в период сразу после смерти царя Соломона.

Ученые обнаружили необъяснимый тайник с окаменевшими зубами акулы в месте, где их не должно быть — на месте, которому 2900 лет, в городе Давида в Иерусалиме, пишет «Новое время».

Это по крайней мере в 80 км от того места, где можно было бы ожидать этих окаменелостей, подчеркнули археологи из Германии.

Нет убедительных доказательств того, почему тайник был собран, но возможно, что зубы возрастом 80 миллионов лет были частью коллекции, которую собирали в период сразу после смерти царя Соломона.

Представляя работу, ведущий исследователь доктор Томас Тюткен (Университет Майнца, Германия) сказал: «Эти окаменелости не находятся в их первоначальном окружении, поэтому они были перемещены. Они, вероятно, были для кого-то ценными; мы просто не знаем, почему именно, а также почему подобные предметы были найдены более чем в одном месте в Израиле».

Фото: Omri Lernau

Зубы были найдены погребенными в материале, который использовался для заполнения подвала перед преобразованием в большой дом. Сам дом находился в городе Давида, одном из старейших районов Иерусалима, который в наши дни находится в преимущественно палестинском поселении Сильван. Они были найдены вместе с рыбьими костями, выброшенными как пищевые отходы 2900 лет назад, и другим наполнителем, таким как керамика.

Интересно то, что они были обнаружены вместе с сотнями булл — предметов, используемых для запечатывания конфиденциальных писем и пакетов, — предполагающих возможную связь с административным или правящим классом в какой-то момент. Обычно археологический материал датируется в зависимости от обстоятельств, в которых он был найден, и поэтому сначала предполагалось, что зубы были современниками остальной находки.

«Сначала мы предположили, что зубы акулы были остатками пищи, сброшенной почти 3000 лет назад, но когда мы представили статью для публикации, один из рецензентов указал, что один из зубов мог принадлежать только позднемеловой акуле, которая вымерла не менее 66 млн лет назад. Это вернуло нас к образцам, где измерения органического вещества, элементного состава и кристалличности зубов подтвердили, что действительно все зубы акулы были окаменелостями. Их изотопный состав стронция указывает на возраст около 80 млн лет. Это подтвердило, что все 29 акульих зубов, найденных в Городе Давида, относятся к окаменелостям позднего мела. Более того, они, вероятно, были перенесены издалека, возможно, из Негева, по крайней мере, в 80 км, где были обнаружены похожие окаменелости», — подчеркнул Томас Тюткен.

С момента первых находок команда нашла другие окаменелости акульих зубов в других местах Израиля, на стоянках Мареша и Микне. Эти зубы также, вероятно, были обнаружены и перемещены с их первоначальных мест.

«Наша рабочая гипотеза состоит в том, что зубы были собраны вместе коллекционерами, но у нас нет ничего, чтобы подтвердить это. Нет никаких следов износа, которые могли бы свидетельствовать о том, что они использовались в качестве инструментов, и нет отверстий для сверления, указывающих на то, что они были ювелирными изделиями. Мы знаем, что рынок акульих зубов существует даже сегодня, поэтому, возможно, существовала тенденция к коллекционированию таких предметов в железном веке. Это был период богатства при иудейском дворе. Однако мы никогда не будем уверены в этом», — подчеркнули авторы работы.

Выявленные акульи зубы принадлежат нескольким видам, в том числе вымершей позднемеловой группе Squalicorax. Скваликоракс, который вырос до 2−5 метров в длину, жил только в позднемеловом периоде (тогда же, когда и поздние динозавры), поэтому он служит ориентиром для датировки этих окаменелостей.

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