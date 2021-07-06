В России от коронавируса за сутки впервые умерли более 700 человек 2 6.07.2021, 12:11

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Новый рекорд обеспечили регионы.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 737 человек, следует из данных федерального оперативного штаба. Это новый рекорд смертности, с начала пандемии в стране никогда не регистрировали 700 или более смертей за одни сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда было объявлено о смерти от коронавируса 697 человек, пишет РБК.

Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в крупнейших городах России смертность от болезни при этом остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов. За последние сутки в Москве зафиксировано 114 смертей от COVID-19, тогда как 28 июня было объявлено о гибели 124 человек. В Санкт-Петербурге за последние сутки от болезни скончалось 99 человек (29 июня было 119).

Таким образом, рекордный прирост смертности обеспечило увеличение числа летальных исходов в провинции. Больше всего жизней COVID-19 унес за сутки в следующих регионах:

Иркутская область — 33 (наибольшее число смертей за сутки с начала пандемии);

Нижегородская область — 26;

Бурятия — 24;

Краснодарский край — 23;

Пензенская область — 22 (новый рекорд);

Московская область — 21.

Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии оценивается федеральным оперативным штабом в 139 316. Однако, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года скончались более 270 тыс. человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений с начала пандемии превысило 5,658 млн. Наибольшее число больных за последние сутки выявлено в следующих регионах:

Москва — 5498;

Московская область — 2536;

Санкт-Петербург — 1869;

Нижегородская область — 454;

Воронежская область — 370.

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