Стало известно, какому политику больше всего доверяют украинцы 6 6.07.2021, 12:23

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Опубликованы результаты опроса.

52% украинцев не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. При этом уровень доверия – 46% – является самым высоким среди всех политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Нардепу и лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 68%. Сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 58%.

Остальные политики расположились следующим образом:

лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – доверяют 24%, не доверяют – 75%;

сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук – доверяют 16%, не доверяют – 70%;

премьер-министр Денис Шмыгаль – доверяют 16%, не доверяют – 52%, не слышали о таком – 28%.

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