Стало известно, какому политику больше всего доверяют украинцы

Стало известно, какому политику больше всего доверяют украинцы6
- 6.07.2021, 12:23
- 4,280
Опубликованы результаты опроса.
52% украинцев не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. При этом уровень доверия – 46% – является самым высоким среди всех политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Нардепу и лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 68%. Сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 58%.
Остальные политики расположились следующим образом:
лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – доверяют 24%, не доверяют – 75%;
сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук – доверяют 16%, не доверяют – 70%;
премьер-министр Денис Шмыгаль – доверяют 16%, не доверяют – 52%, не слышали о таком – 28%.