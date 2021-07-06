Лукашенко поручил ограничить транзит из Германии в Китай и Россию 45 6.07.2021, 12:31

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фото: Shutterstock

Свои безумные меры он называет «контрсанкциями».

Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС в Китай через Беларусь, сообщает пресс-служба самозванца.

Он заявил, что «немцы будут поставлять свою продукцию в Китай и Россию через Финляндию и Украину».

Из цитаты трудно понять, речь идет о всем потоке немецких товаров или только об отдельных производителях из Германии.

Также самозванец заявил, что не будет сдерживать миграционные потоки на границе с Евросоюзом.

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