Лукашенко поручил ограничить транзит из Германии в Китай и Россию

Лукашенко поручил ограничить транзит из Германии в Китай и Россию45
- 6.07.2021, 12:31
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Свои безумные меры он называет «контрсанкциями».
Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС в Китай через Беларусь, сообщает пресс-служба самозванца.
Он заявил, что «немцы будут поставлять свою продукцию в Китай и Россию через Финляндию и Украину».
Из цитаты трудно понять, речь идет о всем потоке немецких товаров или только об отдельных производителях из Германии.
Также самозванец заявил, что не будет сдерживать миграционные потоки на границе с Евросоюзом.