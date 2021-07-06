Павел Северинец в тюрьме нарисовал портрет сына1
- 6.07.2021, 12:58
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Фотофакт.
Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Павел Северинец в тюрьме нарисовал портрет сына. Об этом сообщила в «Фейсбуке» жена Павла Ольга. Напомним, Павла в мае приговорили к семи годам лишения свободы.
«Паша более-менее в норме, насколько это возможно в тюрьме. Пишет продолжение романа, сочиняет христианскую викторину, отвечает на письма. Вчера он прислал Франтишку письмо с портретиком, у них отдельная переписка: Франтишек рисует папе рисунки, Паша ему машинки и пишет невероятно нежные письма отца сыну. Когда сын подрастет, будет перечитывать их и гордиться своим отцом еще больше», — написала Ольга.
Она также добавила, что на днях станет известна дата апелляционного суда. Сам суд и перевод в колонию должны произойти в течение ближайших месяцев. До этого времени Павел будет оставаться в Могилеве.
Ольга просит писать письма Павлу, не забывать.