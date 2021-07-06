«Даже $100 за баррель реально» 6.07.2021, 12:59

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Раскол в ОПЕК взрывает рынок нефти.

Сохранение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущих уровнях может спровоцировать рост цен нефти до $80 и даже $100 за баррель, говорят опрошенные ТАСС аналитики. Однако сделка ОПЕК+ далека от развала и нефтеэкспортеры смогут договориться о плавном восстановлении добычи нефти, так как не заинтересованы в высокой волатильности цен, считают эксперты.

И дольше века длится день

Июльские переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+ оказались самыми затяжными в истории альянса. За пять дней министры не смогли прийти к согласию по вопросу о том, на каких условиях продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда его действие завершается. Саудовская Аравия, сопредседатель в министерской конференции наравне с Россией, отказалась удовлетворить просьбу ОАЭ в индивидуальном порядке изменить их базовый уровень отсечки, от которого считаются квоты по добыче нефти в альянсе.

И хотя сами члены ОПЕК+, и рынок ждали в эти дни решения о том, что нефтепроизводители смогут нарастить добычу нефти плавными темпами на 2 млн б/с в августе-декабре этого года, оно не было принято на этой встрече. Как поясняли в Минэнерго ОАЭ, мониторинговый комитет настаивал на том, чтобы эти два вопроса были увязаны и голосование по ним проводилось одновременно. Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, отказались поддерживать пролонгацию сделки до конца 2022 года «на несправедливых для себя условиях».

Длившиеся почти всю неделю переговоры как в формальном, так и в личном формате, не дали результатов - каждый остался на своей позиции. В итоге последнюю встречу, назначенную на 5 июля, было решено отменить. Дату нового заседания еще предстоит назначить.

Пристегните ремни

На этих новостях нефть Brent выросла почти на доллар и преодолела отметку $77 за баррель впервые за три года. И, по мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, рост цен может продолжиться на фоне сохраняющегося в июле дефицита предложения нефти в 2,3-2,5 млн б/с.

«Дефицит есть, что подтверждается снижением запасов нефти. Соответственно, если ОПЕК+ не примет решение о росте добычи нефти, а спрос продолжит расти, то, вероятно, цены уйдут еще выше», - полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Если добычу не наращивать, то «из-за усугубляющегося дефицита нефть может перешагнуть отметку в $80 за баррель, но вряд ли надолго там удержится», соглашается старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Волатильность на спекулятивном рынке, каким он является сейчас, легко может достигать 10% даже при отсутствии новостей, объясняют аналитики. «Поэтому $80 - легко и даже $100 за баррель реально, если спрос будет восстанавливаться, а запасы нефти сокращаться», - рассуждает Полищук. При несбалансированной ситуации на рынке, когда существует сильный разрыв между спросом и предложением, «цены резко отвязываются от фундаментальных факторов», поясняет он.

Это еще не конец

Но самим производителям нефти ценовые «качели» не нужны, единодушны эксперты. «Для нефтяников более приемлема ситуация, когда цены на нефть прогнозируемы. С одной стороны, скачки цен могут принести дополнительные доходы, но с другой, это плохо сказывается на инвестиционном климате», - пояснил Полищук.

С ним соглашается директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. «Американские горки» никому не нужны. Сейчас сезон высокого спроса на нефтепродукты, у людей в июле-августе намечаются отпуска, и рынку будут нужны дополнительные объемы», - говорит она.

В развал соглашения ОПЕК+ по аналогии с мартом 2020 года аналитики не верят. «Самый главный результат сегодняшней встречи ОПЕК+ заключается в том, что никто не сказал, что мы выходим из соглашения и начинаем производить нефть по максимуму, как мы это видели в марте 2020 года», - говорит руководитель департамента аналитических исследований в России Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. Повторения прошлогоднего сценария он не ждет, «так как сейчас конъюнктура на рынке совсем иная». «При дефиците в 2,5 млн б/с обрушить рынок очень сложно», - объясняет он.

По мнению Маринченко, переход к неконтролируемому росту добычи может обвалить цены до $50 за баррель и ниже. «Идеальный сценарий - это контролируемое наращивание», - говорит он.

Все эксперты сходятся во мнении, что странам ОПЕК+ удастся договориться и сохранить лицо. «Мы не раз видели, как Саудовская Аравия брала на себя какие-то дополнительные обязательства. Новые договоренности могут основываться либо на распределении части квоты ОАЭ между другими участниками, либо Саудовская Аравия возьмет на себя эту долю», - рассуждает Полищук.

В то же время, переговоры об уровнях добычи, скорее всего, будут «трудными и затяжными», считает вице-президент британской консалтинговой Wood Mackenzie Алан Гелдер. «ОПЕК лучше работает когда сталкивается с серьезными проблемами, которые теперь исчезают по мере восстановления спроса», - объясняет он.

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