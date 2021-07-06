На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26
- 6.07.2021, 13:05
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Перед падением он столкнулся с сопкой.
Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.
"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.
Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, выживших при крушении нет.