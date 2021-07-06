Ливень превратил улицы Барановичей в реки, а перекрестки — в озера 6.07.2021, 13:07

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Дети купались в новых водоемах, а взрослые баррикадировали подвалы.

Ливень, который обрушился на Барановичи 5 июля, подтопил дворы и улицы. Пока дети в частном секторе купались в лужах, взрослые баррикадировали подвалы, пишет барановичское издание Intex-press.

В микрорайоне Яново затопило перекресток улиц Розы Люксембург и Кабушкина.

«Дворы у людей и подвалы затопило. Часть района вынуждена обходить за километр этот перекресток. Люди вынуждены баррикады строить», — написал в редакцию читатель и приложил фотографии, на которых дети ходят по пояс в воде.

В некоторых местах глубина лужи достигала 60 см. По словам читателя, перекресток начало сильно затапливать после ремонта дороги. Якобы сейчас туда стекается по ливневкам вся вода.

— Вроде бы по проекту должны были на перекрестке поставить насос, но насос так и не поставили, - рассказал читатель.

На помощь жителям квартала приехали сотрудники МЧС. Спасатели со спецтехникой откачивали воду.

Похожая ситуация наблюдалась и в других районах города. Подтопленными оказались улицы Ленина, Наконечникова, дворы на улице Фабричной.

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