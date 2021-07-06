Первая шампанская война 7 6.07.2021, 13:31

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Помимо уговоров, против России может быть применена и «санкционная дубина».

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон, которые фактически запрещают французским виноделам называть шампанским тот пузырящийся и — часто — дорогой напиток, разливаемый ими где-то там у себя, в далекой, не сертифицированной российским законодательством Шампани. Решение вызвало буквально бурю в стакане «Клико». Наши западные партнеры из союза производителей французского шампанского (которое теперь в России принято называть не иначе как «игристым вином») призвали своих виноделов приостановить поставки в Россию того, что они сами называют vrai champagne, пишет «Новая газета».

Comité interprofessionnel du Vin de champagne (Межпрофессиональный комитет шампанских вин, CIVC) — объединение, защищающее интересы производителей шампанского, 5 июля заявило в ответ на запрос «Новой» о том, что «скандализировано» новым законом. «Хотя вина Шампани и сохранили эксклюзивное право использовать в России название «Champagne» латинскими буквами на главной этикетке, новый закон обязывает их отказаться от обозначения на русском — «шампанское», — и вместо этого писать «игристое вино» на задней этикетке. При этом только российские шипучие вина отныне могут называться «шампанским», — возмутился Комитет.

Максим Тубар и Жан-Мари Барильер, сопредседатели CIVC, заявили, что решение является тем более скандальным, что французские производители берегут «имя Шампанское», «наше общее наследие» (общее — для производителей из винодельческого региона Шампань) «как зеницу ока». «Новые правила не гарантируют российским производителям ясной и прозрачной информации», — уверены в Комитете.

Впрочем, может российским потребителям все это и не нужно? «Советское шипучее, чей способ производства был изобретен в 20-е годы (прошлого века) не имеет ничего общего с шампанским (ни по способу, ни по срокам производства — Прим.), но хорошо потребляется в России — около двух литров в год на человека, тогда как (настоящее французское) шампанское — около 17 миллилитров…», — пишет региональное L'Est Eclair из Труа («столица» Шампани).

«Имя «Шампанское» защищено более чем в 120 странах», — подчеркнули руководители CIVC и «выразили сожаление» тем фактом, что новый закон фактически перечеркнул «более чем 20-летние франко-российские переговорные усилия» по вопросу географического наименования вин. Согласно этим договоренностям, все должно было быть наоборот: с 2022 года российские производители должны были отказаться от названия «шампанское».

В 2016 году министр экономики Франции Макрон обсуждал, в том числе, и этот вопрос во время своего визита в Москву. И тогда же обещал российским партнерам содействие в вопросе снятия санкций. Президент Макрон и сегодня — главный в Европе лоббист «требовательного», но в то же время и тесного сотрудничества с Москвой.

И вот — сюрприз. Французов буквально макнули лицом в непонятно чем пахнущую бочку с надписью «игристые вина».

На фоне сюрприза CIVC призвал «французскую и европейскую дипломатию» помочь в деле изменения «неприемлемого российского закона». Кроме того, Комитет призвал «всех шампанских производителей» приостановить в Россию любые поставки champagne — «до нового распоряжения».

А пока кипит консультативная и разъяснительная работа: как рассказала представительница Комитета, телефоны у них сейчас не умолкают с утра до вечера.

К слову, главный французский производитель шампанского, компания Moët Hennessy, которая в конце прошлой недели сначала предупредила партнеров о приостановке поставок своей продукцию в нашу страну, а затем, 4 июля, выпустила коммюнике о том, что намерена уважать закон, каким бы он ни был*, к понедельнику, 5 июля, вернулась на прежнюю позицию. «Moët Hennessy Russie желала предупредить своих торговых партнеров об изменении местного (российского) закона. (…) Новые меры привели к приостановке поставок на время, необходимое для оценки последствий…», — ответила Анн-Катрин Грималь, директор отдела по связям с общественностью Moët Hennessy.

Что касается призывов к «дипломатическим усилиям», то французские производители знают, о чем говорят: отдельные СМИ во Франции уже сравнили закон, подписанный Путиным со шпротными и помидорными «войнами», которые Кремль периодически ведет с разными государствами, в той или иной степени разочаровавшими российское руководство.

Утром 5 июля об этой Первой шампанской войне высказался пресс-секретарь Кремля. Песков напомнил о «динамичном развитии отечественного виноделия» и заявил, что закон надо выполнять. «Эта отрасль хорошо развивается. И конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — заверил пресс-секретарь.Наверняка в Кремле знают, насколько рьяно власти Франции пытались защищать французских виноделов, после того как пару лет назад президент США Дональд Трамп ввел для них повышенные пошлины в ответ на введенный Парижем налог в отношении цифровых гигантов GAFA. Теперь пусть французские дипломаты побегают по коридорам на Смоленской площади?

Пусть побегают. Ну, или не станут бегать. В Кремле от этого вряд ли кому-то станет хуже: во-первых, некоторые друзья В.В. Путина, говорят, активно занимаются виноделием, а во-вторых, ведь и в угодьях знаменитого «апарт-отеля» в Геленджике есть виноградники и винодельня.

«Этими поправками российские власти, несомненно, хотят продвинуть местных производителей игристых вин. В частности, крымских производителей, которые пережили «вторую молодость» после аннексии полуострова в 2014 году (…). Флагманский бренд региона, крымское вино «Новый Свет», принадлежит другу президента России Юрию Ковальчуку, — напоминает Le Monde. — Увлеченный виноделием, Владимир Путин ранее уже поднял акции другого гиганта рынка, Абрау-Дюрсо, заявив в январе, что вполне может поработать в этой компании по завершении своей политической карьеры».

О том, насколько старательно французы будут бегать, пока не ясно, но известно, что российский рынок для производителей шампанского из Шампани — только 15-й по значимости (согласно данным, которые приводит экономическое издание La Tribune). L'Est Eclair пишет, что доля российского рынка в доходах французских производителей шампанского составляет от 0,4 до 0,8% (в зависимости от года). Но для отдельных производителей потери могут быть значительными. В частности, глава кооператива Barfontarc Оливье Мартен рассказал, что они должны были «в ближайшие месяцы» импортировать в Россию «десятки тысяч бутылок».

Не так много французского шампанского в рационе россиян: по данным, которые приводит журнал Le Point, только 13% из 50 млн литров ежегодно выпиваемого в РФ игристого вина и шампанского произведено во Франции.

Конечно, богатые россияне — важные потребители премиального французского champagne, но они от нового закона пострадают мало, неуклюже иронизирует Le Figaro: «Чтобы дальше потреблять свое любимое шампанское, российские олигархи должны будут, вероятно, ездить за ним прямо во Францию. Что не сильно изменит их привычный образ жизни: Лазурный берег — одно из их любимых направлений в летнее время».

И все-таки даже относительно скромные заработки на российском рынке шампанского французы не намерены терять без боя. Тем более что рынок развивался: как отмечает L'Est Eclair, с 1999 года поставки champagne в Россию выросли в 13 раз. Как заявил газете сопредседатель CIVC Максим Тубар, «Россия — это рынок будущего. С учетом того, что экспорт в эту страну занимал все большее и большее место, мы очень заинтересованы в сохранении наших позиций».

И Тубар подчеркнул, что причина, скорее, не в экономике, а в политике: «Я определенно жду активизации французской дипломатии. Потому что это не сражение между шампанским, это дипломатическое сражение».

Помимо уговоров, может быть применена и «санкционная дубина»? По крайней мере, представительница Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер уже заявила, что европейцы «сделают все возможное, чтобы защитить свои права и примут необходимые меры, если этот закон вступит в силу». Ну, после подписания закона Путиным, это уже и так произошло. «Путин начал войну пузырьков», — заголовок газеты L’Est Eclair, характеризующий масштабы и особенности предстоящего дипломатического сражения.

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