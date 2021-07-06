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Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание в камере

  • 6.07.2021, 13:36
  • 5,288
Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание в камере
Марфа Рабкова
Фото: spring96.org

Надлежащей медицинской помощи оказано не было.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что политзаключенная правозащитница Марфа Рабкова потеряла сознание в камере. Это случилось из-за нехватки воздуха и духоты, во время недавней аномальной жары для Беларуси примерно 27-28 июня. В камере Марфы содержат 12 человек.

Оказанная медицинская помощь выглядела следующим образом: пришел врач и дал таблетку цитрамона.

5 июля адвокат Наталья Мацкевич встретилась со своей подзащитной Марфой Рабковой, которая с сентября 2020 года находится в заключении.

«Она стала тонкой, прозрачной, но твердо держится», — написала Мацкевич в Твиттере.

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