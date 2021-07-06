Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание в камере 6.07.2021, 13:36

5,288

Марфа Рабкова

Фото: spring96.org

Надлежащей медицинской помощи оказано не было.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что политзаключенная правозащитница Марфа Рабкова потеряла сознание в камере. Это случилось из-за нехватки воздуха и духоты, во время недавней аномальной жары для Беларуси примерно 27-28 июня. В камере Марфы содержат 12 человек.

Оказанная медицинская помощь выглядела следующим образом: пришел врач и дал таблетку цитрамона.

5 июля адвокат Наталья Мацкевич встретилась со своей подзащитной Марфой Рабковой, которая с сентября 2020 года находится в заключении.

«Она стала тонкой, прозрачной, но твердо держится», — написала Мацкевич в Твиттере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».