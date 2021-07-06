Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание в камере
- 6.07.2021, 13:36
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Надлежащей медицинской помощи оказано не было.
Правозащитному центру «Весна» стало известно, что политзаключенная правозащитница Марфа Рабкова потеряла сознание в камере. Это случилось из-за нехватки воздуха и духоты, во время недавней аномальной жары для Беларуси примерно 27-28 июня. В камере Марфы содержат 12 человек.
Оказанная медицинская помощь выглядела следующим образом: пришел врач и дал таблетку цитрамона.
5 июля адвокат Наталья Мацкевич встретилась со своей подзащитной Марфой Рабковой, которая с сентября 2020 года находится в заключении.
«Она стала тонкой, прозрачной, но твердо держится», — написала Мацкевич в Твиттере.