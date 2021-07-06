11-летний вундеркинд из Бельгии получил диплом бакалавра по физике 5 6.07.2021, 13:51

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Лоран Симонс

Он заявил, что его цель — бессмертие.

Лоран Симонс, вундеркинд из бельгийского города Остенде, получил диплом бакалавра физики в Университете Антверпена в возрасте 11 лет, пишет «Новое время».

Причем на это у него ушел всего год. Ранее Симонс закончил среднюю школу за 1,5 года и получил аттестат в 8 лет.

«Мне без разницы, младше ли я. Я рассматриваю это исключительно ради получения знаний. В апреле прошлого года я прошел несколько уроков по классической механике и квантовой физике. Мне сразу захотелось узнать об этом все. Теперь я отложил всю свою остальную работу, чтобы вникнуть в это», — рассказывает он в интервью для De Telegraaf.

Теперь Симонс хочет получить степень магистра физики в Университете Антверпена. Также он также будет работать над своей докторской диссертацией.

«Моя цель — бессмертие. Я хочу иметь возможность механизировать как можно больше частей своего тела», — продолжает он. Также мальчик уточнил, что квантовая физика — это лишь начало его пути и «первая часть головоломки».

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