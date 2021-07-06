Старые сказки о главном Александр Хоц

6.07.2021, 13:55

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Далеко ли уедет Путин на этой «лошадке»?

Такое впечатление, что при Путине я постоянно молодею. Точнее, впадаю в детство. Как писал Кузмин, "Скоро люди трехлетками станут совсем, Заводною заскачет лошадка".

Дело в том, что я уже жил в эпоху "приоритета духовных ценностей над материальными", это называлось советским общественным строем и кончилось развалом.

Смешнее всего, что о "приоритетах духовного нам материальным" миллионам нищих россиян рассказывает путинская элита, поселившаяся на Западе - со своими миллиардами, яхтами, дворцами и детьми. Советская элита тоже лицемерила, предпочитая материальные блага, но такого разрыва нищеты и роскоши все же не допускала.

В чем заключается этот самый "приоритет духовного"?

В сущности, это когда ваш режим настолько неэффективен, что вы не можете производить материальные ценности в достаточном количестве, не имея технологий и промышленной базы. ("Спутник V" не даст соврать).

Когда власть не способна обеспечить достойный уровень жизни, тогда вам говорят: "Вы, конечно, нищие, но зато вы гордые. Вам этот западный уровень жизни и даром не нужен. Вы встали с колен, и ближайшая задача - не упасть от голода"..

Если говорить серьезно, то в "стратегии национальной безопасности" Патрушева и компании формула о "приоритете духовного над материальным" является важной проговоркой. Можно сказать, по Фрейду.

Это означает, что режим:

1) Признается в неспособности справиться с обнищанием населения в долгосрочной перспективе - и пытается подверстать под свою неэффективность идейную базу. То есть, социальное расслоение - это надолго.

2) Режим смирился с технологическим отставанием от Запада, с отсутствием развития, роста экономики и прогресса в целом. Курс на повышение материального благосостояния полностью провален.

Осталось размахивать "духовными приоритетами" - для конспирации, в процессе политической агонии.

Можно сказать и иначе: "приоритеты духовности" фактически ставят крест на "планах Путина" и "майских указах". Мифология "роста благосостояния", на которой возрос "путинизм" и годами паразитировал, отправлена в мусорное ведро.

Как пели о "суровых годах" известные герои: "За ними другие приходят, они будут тоже трудны..."

3. И, наконец, можно ждать дальнейшую раскрутку пропаганды, потому что гражданина на голодный желудок непросто убедить в нормальности его положения. Телевизор будет орать благим матом, чтобы "забить" голодное урчание холодильника.

В целом, эта формула - означает вступление режима в фазу окончательного загнивания советского типа. Мы это уже проходили. Советские "Лиса и виноград" закончились победой "винограда", когда выяснилось, что Запад нам все-таки нужен - как модель и образ жизни.

"Материальные запросы" не только добили советскую "духовность", но и сами оказались частью подлинной духовности, потому что обеспеченным может быть только свободный человек.

Сегодня режим признает, что не способен вытащить себя из материального провала и делает ставку только на страх и пропаганду.

По сути, это агония, прикрытая красивыми словами о "духовности". И хотя "стратегия" кремлевской "безопасности" принята на длительный период, я сильно сомневаюсь, что они далеко уедут на этой советской сказочке.

Александр Хоц, «Фейсбук»

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