закрыть
6 июля 2021, вторник, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша задержала 40 мигрантов из Афганистана, перешедших границу со стороны Беларуси

1
  • 6.07.2021, 14:00
  • 1,760
Польша задержала 40 мигрантов из Афганистана, перешедших границу со стороны Беларуси

Их поместили в специальный лагерь.

Польша вслед за Литвой заявила о задержании нелегальных мигрантов, попавших в страну с территории Беларуси.

Минувшей ночью польские пограничники остановили на границе 40 беженцев из Афганистана. Их поместили в специальный лагерь, сообщает Погранслужба Польши.

Тем временем поток нелегальной миграции на границе с Литвой бьет все возможные рекорды. За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 131 беженца. Суммарное количество нелегальных мигрантов, попавших в Литву с территории Беларуси за 2021 год, превысило тысячу и продолжает расти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников