Польша задержала 40 мигрантов из Афганистана, перешедших границу со стороны Беларуси 1 6.07.2021, 14:00

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Их поместили в специальный лагерь.

Польша вслед за Литвой заявила о задержании нелегальных мигрантов, попавших в страну с территории Беларуси.

Минувшей ночью польские пограничники остановили на границе 40 беженцев из Афганистана. Их поместили в специальный лагерь, сообщает Погранслужба Польши.

Тем временем поток нелегальной миграции на границе с Литвой бьет все возможные рекорды. За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 131 беженца. Суммарное количество нелегальных мигрантов, попавших в Литву с территории Беларуси за 2021 год, превысило тысячу и продолжает расти.

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