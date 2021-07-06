Польша задержала 40 мигрантов из Афганистана, перешедших границу со стороны Беларуси

Польша задержала 40 мигрантов из Афганистана, перешедших границу со стороны Беларуси1
- 6.07.2021, 14:00
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Их поместили в специальный лагерь.
Польша вслед за Литвой заявила о задержании нелегальных мигрантов, попавших в страну с территории Беларуси.
Минувшей ночью польские пограничники остановили на границе 40 беженцев из Афганистана. Их поместили в специальный лагерь, сообщает Погранслужба Польши.
Тем временем поток нелегальной миграции на границе с Литвой бьет все возможные рекорды. За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 131 беженца. Суммарное количество нелегальных мигрантов, попавших в Литву с территории Беларуси за 2021 год, превысило тысячу и продолжает расти.