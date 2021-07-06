Опять снятся Telegram-канал «Ник и Майк»

6.07.2021, 14:13

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Между угрозами всему миру снова прорываются образы Саддама и Муаммара.

Вдарим по транзиту и предприятиям с иностранным капиталом в Беларуси и зарубежным предприятиям, которые работают на белорусском рынке.

С транзитом все понятно, но это работает в обе стороны. Самое забавное, что объедут и не сильно заметят, если мы говорим о колесном. С железной дорогой сложнее, но озабоченность Китая гарантирована. Наблюдаем. Может оказаться такой же пустой бравадой на камеру, как и «закрытие» границы с Украиной.

В потоке сегодняшнего бреда есть несколько важных посылов. Сегодня хунта поставила зарубежному бизнесу ультиматум. Или вы поддерживаете хунту (платите дань, поддерживаете репрессии), или вы не работаете в стране. Ну, что ж, вот и хорошая проверочка для «Яры» и австрийского бизнеса. Теперь и для вас мир стал бинарным. Аргументы о международном рынке продовольствия и защите своих работников больше не работают. Агрофюрер сам поставил вас перед этим выбором.

Вот тут хороший пример по Германии. Да-да, и фрау Меркель все еще ждет «очэнь инцярэсных» подробностей.

Ну, и на закуску хунта начала прямой ядерный шантаж. Предсказуемо. Транзит ядерных материалов не будет контролироваться. Привет, МАГАТЭ. Это безумец еще про БелАЭС молчит, но готовит провокации.

А в целом сегодня артикулирована новая формула соблюдения международных обязательств - только когда это финансово выгодно. Это продукт нового подхода к дипломатии от министерства очень странных дел во главе с Лакеем, нужно полагать. И вы еще удивляетесь, что вас на международные мероприятия не зовут? Так туда террористов не приглашают. И действительно, они по норам (посольствам) забились и сидят.

Для сомневающихся - рекомендуем документ о переговорах с Лавровым от экстремистского канала. Министр прорабатывает схемы ухода от санкций. Белорусская дипломатия - это фиаско. Тортуга как она есть. Растерянный вид Лакея во время собрания добавляет красок этому перфомансу.

Ну, и между угрозами всему миру снова прорываются образы Саддама и Муаммара. Опять снятся. Теперь будут все чаще и чаще. Тик-так.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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