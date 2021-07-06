Исландия заявила о небывалом успехе четырехдневной рабочей недели 6.07.2021, 14:16

1,364

Рейкьявик считает, что это пример для других стран.

Правительство Исландии объявило об успешных результатах двух отдельных исследований по введению четырехдневной рабочей недели, которые в целом охватили более 2500 человек, или 1% всех работников страны.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на результаты исследования.

Первое исследование сокращенной рабочей недели организовал горсовет Рейкьявика (столицы Исландии) в течение 2014-2019 годов. В его рамках социальные работники и воспитатели работали 35 часов в неделю вместо 40.

Второе исследование, организованное уже правительством Исландии, охватило 440 госслужащих — как тех, кто имеет стандартный график, так и тех, у кого рабочие часы могут меняться. Им также урезали рабочее время. В обоих случаях работникам оставляли ту же зарплату.

В одном из случаев сокращения рабочей недели не привел к падению производительности или переработкам. Наоборот: участники исследований чувствовали больший стимул рационально планировать свое время и улучшать рабочее взаимодействие.

Также работники отметили улучшение самочувствия: они реже испытывали стресс и выгорание и чаще чувствовали себя счастливыми и позитивными. Освободившееся время они тратили на занятия спортом и социализацию.

Мозговые центры Autonomy (Великобритания) и «Ассоциация сбалансированной демократии» (Alda; Исландия) утверждают, что оба исследования четырехдневной рабочей недели показали «бешеный успех» этой идеи.

«Это [результаты исследований] свидетельствует, что сфера государственных услуг имеет все шансы стать первопроходцем идеи сокращения рабочего времени. И другие правительства могут поучиться этому [у Исландии]», — говорит руководитель исследований Autonomy Уилл Строндж.

Одной из причин этому является также мощность профсоюзного движения в Исландии, которое добилось сокращения рабочего времени для 86% работников в стране. В среднем исландец работает 1435 часов в год — это 10-е место с конца по количеству проведенного за работой времени среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Исландия — не единственная страна, где идея четырехдневной рабочей недели обсуждается на правительственном уровне. В Испании с осени 2021 года должен начаться соответствующий трехлетний проект, на который власть выделит 50 миллионов евро финансирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».