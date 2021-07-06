В Беларуси названы пляжи, где запрещено или ограничено купание 1 6.07.2021, 14:31

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В страну возвращается жара.

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья была опубликована информация о пляжах, где запрещено или ограничено купание детей и взрослых.

- Ограничить купание для детей было предложено на центральном пляже озера Олтушское в деревне Олтуш Малоритского райна, пляжах «Каскад-1» в Гомеле, у водоема в деревне Александровка Жлобинского района, в зонах отдыха на реке Случь в Слуцке и на водохранилище Рудня в деревне Рудня Слуцкого района, - написано в сообщении.

Также приостановить купание детей и взрослых, с возможностью занятия водными видами спорта, было рекомендовано на городском пляже на реке Днепр в Жлобине.

- Запрет на купание для детей и взрослых и занятия видами водного спорта также коснулся городского пруда в Калинковичах, пляжа на реке Бася в Чаусах, трех пляжей в Бобруйске: «Санаторий имени Ленина», №1 «Центральный» и санатория «Шинник», а также трех пляже в Могилеве – на Днепре, Печерском озере и Гребеневском водохранилище и на пляже Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы Могилевского района, - говорится в сообщении.

Сотрудники санэпидслужбэ с 25 июня по 2 июля обследовали 359 зон рекреации. Было проведено исследование 940 проб воды, из них 37 не соответствовали норме по микробиологическим, а две – по санитарно-химическим показателям.

На сайте ведомства размещена интерактивная карта, при помощи которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

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